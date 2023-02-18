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樓盤傳真 18/2/2023 第四節

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
設計廊：家居設計拒絕千篇一律，今次在豪華家居改用比較清雅、簡單的用色，例如灰色﹑淡藍等，再加上戶主要求更多儲物空間，為戶主一家設計出溫暖和諧的居所。
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