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Meta將推付費「認證」 月費最貴14.99美元 指有助保障身份免假冒
i-Cable
2023年02月20日
【有線新聞】Meta計劃推出付費「認證」計劃。
每月月費介乎11.99美元至14.99美元不等，用戶付費後會獲得藍色徽章的「Meta認證」，本周將在澳洲及新西蘭推出，稍後再擴展至其他市場。公司認為計劃有助保障用戶身份免被假冒，獲得客戶服務直接支援以及增加知名度和觸及能力，變相可以在搜尋平台、評論以及推薦等部分佔據突出位置。
行政總裁朱克伯格認為「Meta認證」旨在提高各項服務的安全和真實水平，另外華爾街日報消息指Meta有數以千計員工在最新一輪績效評估中不合格，有機會被裁走，意味公司可能展開新一輪裁員行動。
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