本港5間大學參與多項科研　約360個研發項目獲內地資金

【有線財經】《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布4年，除了交通、跨境通關、稅務政策等逐漸完善，帶動科研工作都取得不少成果。在國家超級計算廣州中心，現時有逾200個港澳及海外的科研團隊，利用天河二號超級電腦進行研究。有團隊成功研發出全球最耐久氫燃料電池以及全國首個互動海洋模擬系統等。

而位於河套區深港科技創新合作區，主要進行微電子、大數據及人工智能等研究。香港有5間大學在合作區設立研究院，包括港大、中大、科大、城大及理大。其中城大研究院研發出全國首台自主知識產權的桌面型電子顯微鏡，通過顯微鏡放大幾萬倍，可以看見蝴蝶翅膀上的光子晶體。

據了解，香港的大學及科研機構已參與建立多個粵港澳聯合實驗室，及建立兩個實驗室的香港分支機構，約360個研發項目獲得內地科研資金。

內地與澳門為進一步便利兩地人員往來，近日簽署駕駛執照互認協議，由5月16日起，澳門永久居民北上，年齡及身體條件符合內地要求，即可免試換領內地駕駛證，但只限於小型汽車，而非永久居民或持國際駕駛執照等均不適用。

至於內地居民，如已持有內地駕駛證，入境澳門的14天內，即可直接駕駛指定車型的車輛，毋須換領澳門駕駛執照。如超過14日，就要到澳門警方交通廳登記，最多可再駕駛一年。但當局強調駕駛執照互認，不等同允許內地居民在澳門非法工作，內地車輛亦不能因此入境澳門。

當局預計新措施推出後，有20萬名澳門居民可受惠，亦方便兩地的人旅遊、探親和駕車出行。另外據澳門交通局最新數據顯示，「澳車北上」自年初實施至今，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的澳門單牌車，數量已超過一千輛。