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【每日樓市】20/2/2023
i-Cable
2023年02月20日
【有線財經】每日樓市
KOKO ROSSO原價加推68伙，個別新推出的室號，因應自身缺點，呎價甚至略有調低。代理認為，首輪賣出七、八成已相當成功。
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