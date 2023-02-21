美團攻港｜料3.5萬月薪搶車手　惟學者指或沒空間容納：經營成本高、疫後需求回落

【有線新聞】美團進軍香港外賣市場，並以高薪爭奪人手，部署未來數月投入服務，但有學者認為本港經營成本高，加上疫情過後外賣需求增速回落，未必有空間容納到新的平台。

本港外賣市場將出現重大變化，早前已預告在港開業的內地網上外賣龍頭美團，正加緊在港招兵買馬，有機會在未來數月正式登陸香港。集團目前已展開招聘招募電單車車手、單車騎手以及「步兵」三種外賣員，估計車手月薪最高有3.5萬元，「步兵」就有超過2萬元。美團亦推出特別迎新獎賞，吸引外賣員加入。

本港的外賣市場現時主要由戶戶送及Foodpanda瓜分，有統計顯示Foodpanda在港的外賣市佔率已超過六成，Uber Eats在2016年一度加入戰團，結果都不敵競爭而在2021年底退出香港市場。

有學者指出，疫情最嚴重時期已過，市場對外賣需求不會有大幅增長，美團此時加入戰團，未必容易爭到市場位置。中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量：「香港這個外賣市場不是很大，而且疫情過後可能會萎縮，應該不足夠幾間大的公司競爭。而且成本相對昂貴，本身最低工資比較低，食飯比較便宜，速遞費用、食物價錢相對地高，所以市場結構性上，基本上很難賺到錢。」他又指出內地營運成本較香港低，對外賣需求卻十分龐大，經營環境始終不同，未必可以將同一模式複製來港。