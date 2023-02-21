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【每日樓市】21/2/2023

  • i-Cable
  • 2023年02月21日

【有線財經】每日樓市

屯門NOVO LAND 2B期首批推出146伙，折實平均呎價13,288元，比上一期低5%，發展商推出利息補貼計劃，有甚麼條件？項目開則出現「雙層中空牆」，有甚麼作用？
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