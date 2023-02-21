i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
推動高質量發展 廣東各行業積極改革
i-Cable
2023年02月21日
【有線財經】內地以高質量發展為主要發展方針之一，廣東作為改革的先行地，當地各行業亦積極進行革新。根據今年廣東省政府工作報告，今年全省共安排省重點項目1530個，年度計劃完成投資1萬億元人民幣。其中大灣區內地9個城市佔了6758億元的投資項目。
佛山是粵劇其中一個重要的發源地，為了推廣粵劇文化，最近當地挑選了50間學校入選「粵劇特色學校」，開設粵劇興趣班，讓粵劇走進校園。而佛山粵劇院亦配合舉行不同的藝術節，藉此期望傳承粵劇文化。
灣區直送
財經資訊
灣區直送
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
8位精英運動員獲港大取錄 每人獲40萬獎學金
體育
新聞資訊
今天
推薦閱讀
活力午餐｜由罷工傳言、延遲送飯到飯盒有問題 「一文整合」到底發生了甚麼事？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月17日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
2023年02月20日
家居維修｜電箱跳掣維修報價800元變2.6萬 落訂3小時後欲退訂遭拒 工程公司堅持追尾數
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
一線搜查｜女子不滿用餐時限鬧侍應：抵你一世淨係攞最低工資 餐廳fb反擊獲網民激讚
生活
有線生活
2023年02月14日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日