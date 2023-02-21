推動高質量發展　廣東各行業積極改革

【有線財經】內地以高質量發展為主要發展方針之一，廣東作為改革的先行地，當地各行業亦積極進行革新。根據今年廣東省政府工作報告，今年全省共安排省重點項目1530個，年度計劃完成投資1萬億元人民幣。其中大灣區內地9個城市佔了6758億元的投資項目。

佛山是粵劇其中一個重要的發源地，為了推廣粵劇文化，最近當地挑選了50間學校入選「粵劇特色學校」，開設粵劇興趣班，讓粵劇走進校園。而佛山粵劇院亦配合舉行不同的藝術節，藉此期望傳承粵劇文化。