i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
彭博：財政部「指導」國企停續約四大會計事務所 確保國家數據安全
i-Cable
2023年02月22日
【有線新聞】據報內地要求國企不再使用四大會計師事務所審計。
彭博報道指財政部上月向部分國企提供窗口指導，要求他們在與四大會計師事務所合同到期後不再續約，聘請內地或香港的會計師代替，但離岸子公司仍然可以使用美國審計機構。
報道指內地正尋求減少與美國有關的跨國審計機構的影響，確保國家數據安全及促進本土會計行業的發展；又指北京多年來一直在向國有企業提出類似建議，但最近重新強調應該使用「四大」以外的會計師事務所。
財金焦點
財經資訊
其他人也在看
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」 圖以500元行賄考官換合格 26歲男子遭廉署起訴
即時新聞
新聞資訊
2023年02月21日
一線搜查｜港男搭的士疑扮無錢走數 用銀行卡抵押遭拒 司機：值咩錢？
生活
有線生活
2023年02月17日
地震先兆？ 日本九州逾百河豚屍體沖上岸 研究員稱史無前例 推測大量死亡可能原因
即時新聞
新聞資訊
2023年02月16日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日
下一則新聞
下一則新聞
大埔廣福道唐樓起火 20分鐘後救熄無人傷
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
活力午餐｜由罷工傳言、延遲送飯到飯盒有問題 「一文整合」到底發生了甚麼事？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月17日
一線搜查｜小巴男疑扮自拍偷影短裙女 網民質疑拍攝大腿不違法 律師拆解疑問
生活
有線生活
2023年02月21日
一線搜查｜大埔海濱公園櫻花懶人包 八重櫻盛開位置、拍攝貼士 同場加映繡球花海
生活
有線生活
2023年02月16日
大帽山路旁遺個人財物 行山人士報警 18歲青年墮坡獲救送院
港聞
新聞資訊
2023年02月18日
西環3歲菲籍男童墮樓 清醒送院 母涉疏忽照顧被捕
港聞
新聞資訊
2023年02月21日
日本擴大人才簽證制度
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月17日
其他人也在看
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
觀塘華峰園三歲女童墮樓 送院不治 單位疑無裝窗花
港聞
新聞資訊
2023年02月19日
考車牌｜考路試犯錯「肥佬」 圖以500元行賄考官換合格 26歲男子遭廉署起訴
即時新聞
新聞資訊
2023年02月21日
一線搜查｜港男搭的士疑扮無錢走數 用銀行卡抵押遭拒 司機：值咩錢？
生活
有線生活
2023年02月17日
地震先兆？ 日本九州逾百河豚屍體沖上岸 研究員稱史無前例 推測大量死亡可能原因
即時新聞
新聞資訊
2023年02月16日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
旅遊
有線生活
2023年01月31日