彭博：財政部「指導」國企停續約四大會計事務所　確保國家數據安全

【有線新聞】據報內地要求國企不再使用四大會計師事務所審計。

彭博報道指財政部上月向部分國企提供窗口指導，要求他們在與四大會計師事務所合同到期後不再續約，聘請內地或香港的會計師代替，但離岸子公司仍然可以使用美國審計機構。

報道指內地正尋求減少與美國有關的跨國審計機構的影響，確保國家數據安全及促進本土會計行業的發展；又指北京多年來一直在向國有企業提出類似建議，但最近重新強調應該使用「四大」以外的會計師事務所。