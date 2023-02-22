跨境學童首日恢復來港面授上堂

【有線財經】由星期三起，包括小學、幼稚園和特殊學校跨境學童可以回港上課。有小學特別為低年級的學生提供支援，令他們可盡快適應校園生活。

在廣東有專門研製電子顯示屏幕及燃料電池晶片的科企，除了追求科技，亦主力將產品普及化。當中研發電子顯示屏幕的企業，單在今年1月份，工業產值已達到逾3500萬人民幣。