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【每日樓市】22/2/2023
i-Cable
2023年02月22日
【有線財經】每日樓市
新一份預算案未有「減辣」，但就下調首置印花稅，業界普遍認為對樓價影響不大，但學者就相信姿態比較重要，甚至預期有機會進一步「減辣」。
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