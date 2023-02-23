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【每日樓市】23/2/2023
i-Cable
2023年02月23日
【有線財經】每日樓市
政府公布新一個年度賣地表，東涌東新填海區首度供地，不過測量師就認為位置不夠方便。還有觀塘Bal Residence趁預算案翌日急急開價，定價還要比同期KOKO ROSSO貴，樓盤有何特點？
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