【每日樓市】23/2/2023

【有線財經】每日樓市

政府公布新一個年度賣地表，東涌東新填海區首度供地，不過測量師就認為位置不夠方便。還有觀塘Bal Residence趁預算案翌日急急開價，定價還要比同期KOKO ROSSO貴，樓盤有何特點？