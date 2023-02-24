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【每日樓市】24/2/2023
i-Cable
2023年02月24日
【有線財經】每日樓市
代理統計的二手樓價按周急升2%，1月份官方指數也反彈0.6%，市況向好，代理相信樓價已經見底，不過物業顧問提醒，小心新盤出現減價戰，會波及二手。
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