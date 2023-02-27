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【每日樓市】27/2/2023

  • i-Cable
  • 2023年02月27日

【有線財經】每日樓市

新盤周末連環加推，屯門NOVO LAND第2B期，有望接力KOKO ROSSO開售。2月份二手各區陸續總結市況，部分量升、價也升。
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