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港媒高層訪問團3日行程結束 訪深圳、廣州、東莞等地
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2023年02月27日
【有線財經】由中聯辦協助安排，香港18間傳媒高層代表上星期四起，一連三日到大灣區考察。他們第一站先到廣州，並獲廣東省委書記黃坤明接見。
他們隨後到南沙參觀南沙政務服務中心，其後又到深圳，先參觀比亞迪汽車的總部，再到河套深港科技創新合作區，了解深圳及香港兩地。
參訪團最後一站到東莞，參觀松山湖科學城展覽館，了解科學城整體規劃，先進製造業集聚情況等，結束了一連3日的行程。
疫情鬆綁令內地的商業復常，惟廣州發生塞車情況。當地2月初起恢復了開四停四措施，即是非廣州本地車輛駛入管控範圍，連續行駛時間最長不得超過4天，而再次駛入則需隔4天以上，以緩解交通擁堵塞。
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