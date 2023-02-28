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【每日樓市】28/2/2023
i-Cable
2023年02月28日
【有線財經】每日樓市
屯門龍鼓灘及內河碼頭填海計劃，最快2030年供應「熟地」，不過填海規模比之前大減。亦會看看兩大新盤NOVO LAND和KOKO ROSSO收票數字。
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