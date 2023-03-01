據報LVMH有意收購Richemont歷峰集團

【有線新聞】據報全球最大奢侈品集團LVMH有意收購歷峰集團。

有瑞士報章引述消息指LVMH現金流強勁，有條件提出相關收購。歷峰旗下擁有卡地亞及萬寶龍等知名珠寶和手錶品牌，市值約740億歐元、折合超過6,100億港元。

如LVMH成功收購，將可進一步擴大業務版圖，尤其可以補足珠寶首飾業務的不足。LVMH在2020年以158億美元收購首飾品牌Tiffany，但Tiffany的銷售額至今仍跑輸卡地亞約一半。