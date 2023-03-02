Tesla目標2030年每年生產兩千萬部電動車

【有線新聞】電動車生產商Tesla在投資者日未有公布新車型，但提出年產量增至2,000萬部電動車的目標，又計劃未來投資10萬億美元在新能源發展。

Tesla破天荒舉行投資者日，但未有發布新車型，行政總裁馬斯克只確認會在墨西哥建立超級工廠。Tesla行政總裁馬斯克：「我們很高興地宣布將會在墨西哥興建超級廠房，現有的廠房將繼續擴大生產，包括加州內華達廠房以及德州廠房，我認為要拒絕（新車型）的問題，我們將舉辦合適的產品發布活動。」