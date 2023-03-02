Tesla目標2030年每年生產兩千萬部電動車
【有線新聞】電動車生產商Tesla在投資者日未有公布新車型，但提出年產量增至2,000萬部電動車的目標，又計劃未來投資10萬億美元在新能源發展。
Tesla破天荒舉行投資者日，但未有發布新車型，行政總裁馬斯克只確認會在墨西哥建立超級工廠。Tesla行政總裁馬斯克：「我們很高興地宣布將會在墨西哥興建超級廠房，現有的廠房將繼續擴大生產，包括加州內華達廠房以及德州廠房，我認為要拒絕（新車型）的問題，我們將舉辦合適的產品發布活動。」
馬斯克早前一再暗示會推出售價25,000美元的新車款，他及一眾管理層提到新世代車型在車身組裝、內部內籠及軟件都會作出調整，令造車成本大減一半，而電動貨車Cypertruck亦會於今年面世。目標到2030年，每年電動車產量可達到2,000萬部，總投資額約1,500至1,750億美元，又指Tesla最終只會有約10款電動車。
馬斯克在投資者日亦介紹有關能源的鴻圖大計「MasterPlan 3」，指未來計劃投資10萬億美元，發展開採、汽車電池、儲能等領域，將使用約0.2%地球面積，興建太陽能及風力發電儲存相當於24萬吉瓦時的能量。認為隨著電池技術進步，除了火箭之外，未來所有交通工具都會電動化，並且具備自動駕駛功能。