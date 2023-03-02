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【每日樓市】2/3/2023
i-Cable
2023年03月02日
【有線財經】每日樓市
KOKO ROSSO次輪賣出九成多，開售翌日繼續錄得成交。此時元朗單幢盤雨後乘勢推出，一房開則與一般新盤有少許不同，會去看看。
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