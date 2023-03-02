滙控小股東呂宇健：雖決議案表決門檻被提高　有信心獲通過

【有線新聞】滙控小股東呂宇健指已要求集團在5月股東大會加入兩項決議案，雖然通過門檻被提高，但仍有信心獲通過。單一大股東平保就指，任何改善滙控業績和提升價值建議都會支持。

「分拆滙控關注組」召集人呂宇健接受訪問時指已獲100名股東授權，要求5月5日的股東大會加入兩項決議案，分別為動議集團制定提升價值的計劃和策略，包括研究分拆、重組亞洲業務以及承諾派息不低於疫情前水平，即每年每股51美仙。

呂宇健：「接近八成利潤來源都是亞洲，若可將滙控亞洲分拆，滙控亞洲派息能力會提升，當滙控亞洲派息能力提升，會很多股東想買滙控亞洲，股價就會體現出來。」

呂宇健指已接獲滙控通知要求將議案以特別議案形式提呈，意味通過門檻要提高至超過75%贊成票，但有信心獲股東支持。

呂宇健：「這兩個決議案作為股東，我相信百分百會通過，要反對的我不清楚他們的心態是什麼。」

滙控主要股東平保一直被視為推動滙控分拆的主要推手，而呂宇健為創業板公司「創天傳承」的最大單一股東，去年11月獲平保合作夥伴入股，被外界視為同一陣線，呂宇健回應指雙方目標都是提升滙控股東回報。

呂宇健：「這是完全毫無關係，因為我在這公司只是一個股東，我與他的心態一樣，我只可說一句『英雄所見略同』。」

平保就指等相關動議內容公開後會詳細研究，重申凡是改善滙控業績和提升價值的建議都會支持。

滙豐發言人回應指，任何由股東提出的決議案，在正式獲接納前，相關股東必須證明提出的要求有效，集團會在適當時候回應。