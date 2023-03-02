「大灣區青年就業計劃」今年正式恆常化　起薪點1.8萬元

【有線財經】「大灣區青年就業計劃」由今年開始正式恆常化，最低工資和補貼的金額均保持不變。一般職位的起薪點依然是1.8萬元港幣，政府會向企業發放每人每月1萬港元的津貼，最長為期18個月。參與企業須派駐他們到大灣區內地城市工作及接受在職培訓，企業可由三月起經計劃網頁提交職位空缺。

至於參加計劃的青年必須為香港居民，並於2021至2023年獲頒學士或以上學位。職位空缺經勞工處審批後，將由3月20日起上載計劃網頁供畢業生申請。獲聘的畢業生與企業可隨即協定僱傭合約的生效日期，截止日期為9月30日。

惟計劃實行至今都惹來不少爭議，有立法會議員提出首年度放出近3500個職位，但最終只有一千多名畢業生入職，對計劃的成效存疑。另外亦有聲音促請當局放寬計劃申請限制，令職業訓練局學生及副學士亦可受惠。不過勞工處回應，近八成參與計劃的青年和企業都表示對計劃感到滿意，又指大學生北上後帶回的效益更好，暫時不考慮納入其他畢業生。

廣州2021年提出構建成世界級旅遊目的地三年計劃，今年是計劃的最後一年，廣州不少全新文旅景點已經落成。據《廣州旅遊發展趨勢報告》，去年廣州屢次在全國熱門旅遊目的地、全國熱門航班目的地等排首三位。業內人士相信，今年廣州旅遊業會持續帶來增長。