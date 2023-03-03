美商務部列28國企入實體清單　涉人工智能等　華府有意進一步限制美企對華投資

【有線新聞】美國商務部再將28間中國企業列入貿易實體清單，當中涉及人工智能及生物科技等範疇，商務部長雷蒙多透露，華府有意進一步限制美國企業對華投資，估計數月內敲定細節。

中美貿易爭端繼續擴大，美國商務部以違反國家安全及外交利益等理由，將28間中國企業列入實體清單，當中包括伺服器及雲計算公司浪潮集團，這間公司被視為內地數據中心的「明日之星」，與美國惠普及戴爾有直接競爭關係。而去年9月來港遞表，正排隊上市的AI獨角獸第四範式，以及華大基因兩間子公司都榜上有名，美國企業在未經批准下，不可向清單上的公司出口產品。

另一邊廂，美國商務部長雷蒙多指，華府及國會正考慮設立機制，限制美國企業向中國投資，但過程會十分複雜，因為有很多退休基金公司將民眾養老金投資於中國。對於歐美等國家近日封殺中國短片應用程式TikTok，雷蒙多指程式有可能威脅國家安全。雷蒙多：「我們擔心的是受中國支持的企業，在數以千萬計的美國人手機上存在，當中包括軍人，涉及到私隱、數據、錯誤信息等問題，不單只是與TikTok有關。我們會與國會合作找出正確方法，立法並保護美國。」她又透露為了令兩國關係降溫，有意在今年訪華，最快在春天就派出先遣團。