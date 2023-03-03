人行行長易綱：人民幣小幅波動對經濟有利 不會大水漫灌

【有線財經】雖然內地經濟開始重啟，但在美元強勢之下，近期人民幣匯價偏弱，人行行長易綱出席國新辦記者會時指，人民幣匯價保持以市場供求為基礎，波幅主要由市場驅動，預期匯率將保持穩定，易綱指：「保持匯率的穩定非常重要，一方面要保持匯率穩定，同時匯率又是有彈性，總體看(今年)人民幣匯率，還會在合理均衡水平上基本穩定，雖然會有小幅雙向浮動，也是市場驅動的，而這種波動對經濟是有好處的。」易綱認為目前貨幣政策合適，但未有回應會否再降準及減息，只是表示過去5年，已經做過14次降準，可以提供長期流動性。

有人行官員亦強調，去年的企業貸款利率，已經創下歷史新低，將會堅持正常的貨幣政策，人行副行長劉國強說：「統籌短期和長期，強化跨周期調控和逆周期調節，堅持正常的貨幣政策，保持正利率和向上的收益率曲線，不大水漫灌、不大收大放，統籌國際與國內，既立足國內，調控有度，又密切關注國際動態，加強預期管理，兼顧好內部均衡和外部均衡。」

易綱指今年將通脹，保持溫和是主要基調，整體通脹壓力短期仍然可控，但國內經濟現時處於復蘇階段，仍然面對內需不足的問題，會繼續觀察外部環境，對國內通脹保持警惕。