返回
按輸入鍵開始搜尋

【每日樓市】3/3/2023

  • i-Cable
  • 2023年03月03日

【有線財經】每日樓市

樓市回暖，二手樓價連升兩個星期，累積反彈超過2%，荃灣映日灣有業主趁機高市價放盤，不足220平方呎的納米則，叫價480萬元。亦會看看荃灣西及皇后山的新規劃。
其他人也在看
蔡天鳳碎屍案｜死者軀幹雙手尚未尋回　前夫一家背景複雜　一文整合案情重點
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜消息：尋回死者頭顱　檢走湯煲內碎骨部分確認是頭骨
2023年02月26日
一線搜查｜的士司機稱拾獲iPhone　求代尋機主疑呃錢　女乘客憑破綻識破：又係呢招？
2023年02月27日
蔡天鳳碎屍案｜頭顱右後方遭硬物攻擊致破洞　料成致命傷　前家翁情婦協助罪犯被捕
2023年02月26日
尖沙咀地盤四級火｜燒逾9小時始救熄　波及喜來登、重慶大廈等　有市民稱像災難片
2023年03月03日
一線搜查｜婆婆搭巴士不適召白車　乘客抱怨阻返工　女生看不過眼「出招」全車無聲出
2023年03月01日