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樓盤傳真 4/3/2023 第二節

  • i-Cable
  • 2023年03月05日

網上樓傳：一手成交轉好，二手也復蘇起來，可惜價錢未見有起息，而且蝕讓宗數加劇，主要出現於新發展區的半新盤。可是今集參觀的放盤就是例外。

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