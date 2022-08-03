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2022年08月03日
拉近文化
資訊節目
【拉近文化】香港漁村建築特色！？
【有線新聞】
很多人都說香港由昔日的漁村變成現今的大都會，但你對漁村的認識又有多少呢？
學者蘇暢任教於香港大學建築學系，這次帶領他的學生走訪及研究吉澳、大澳和布袋澳，和我們一起去看看香港漁村的建築特色！
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