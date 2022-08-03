【拉近文化】香港漁村建築特色！？

【有線新聞】很多人都說香港由昔日的漁村變成現今的大都會，但你對漁村的認識又有多少呢？

學者蘇暢任教於香港大學建築學系，這次帶領他的學生走訪及研究吉澳、大澳和布袋澳，和我們一起去看看香港漁村的建築特色！