九龍城潑水節復辦　商戶料生意較平日多一倍　玩水市民：非常刺激

【有線新聞】停辦三年的泰國潑水節復辦，大批市民在九龍城玩水慶祝。有市民覺得人氣不及以前，附近的泰國商戶就預計生意比平日多一倍。

有「小泰國」之稱的九龍城這一天成為主戰場，有家長帶同子女來湊熱鬧。家長C君：「因為三年疫情都沒有舉行，於是帶小朋友來玩。非常刺激，你看我便知道，鞋也破掉了。」不論大人或小孩，大家都拿着水槍務求把對方潑到全濕為止。小朋友，你準備得很充足。一輪混戰，小朋友就最興奮，我們的攝影機都成為目標。

泰國潑水節又名宋干節，亦即泰國的新年，通常在4月中旬。本港潑水節因疫情停辦三年，今年終於復辦。不過有小朋友覺得跟以往有點不同，Eugene：「之前是較多人，以及外面那條街也有人潑水，會封閉外面範圍，範圍縮細了。」

潑水節三年沒有舉行，有附近的商戶特意多入貨。泰國雜貨店店主Monica：「這些水槍也有百多支，還有眼鏡，希望賣光。」泰國雜貨店店主Phetcharat：「入多了一點貨，顧客可以多些選擇，會有多些貨品。（記者：你覺得今次的生意會增長多少？）預計會多一倍左右，平時生意大約有五千元，今日可能就一萬元左右，增加約一倍。」

不想濕身亦可以去拜佛，有泰國人在打鼓嶺道放置佛像供人浴佛。除了玩水，大家還會塗上白色粉於面上，代表洗走不潔的東西，有個新開始。