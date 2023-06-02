北京地攤經濟再興起 大學生寧願擺攤做「老闆」

【有線新聞】在北京，疫情後不少人選擇轉型在夜市擺攤檔賣小食，亦有學生選擇畢業後不打工自己擺攤做「老闆」，令內地地攤經濟再次興起。大學四年級的Mike和女朋友，在北京朝陽區這個夜市賣了檸檬茶和西瓜汁已經數月。他們打算畢業之後都繼續在這裏擺攤。

地攤檔主Mike說：「知道北京放開了，所以過來擺攤，養家糊口。之前甚麼都幹過，幹過很多，擺攤在家也幹了五六年也開過飯店。一說北京放開了所以說來北京，畢竟北京人口比較多，疫情後也放開了，讓北京市民嚐嚐那個煙火氣息。」

除了消暑飲品，夜市當然不少得燒烤的香味。有在夜市賣燒魷魚的攤檔負責人說，他的飯店不敵疫情結業，所以決定來北京擺攤。

地攤檔主黃先生說：「知道北京放開了，所以過來擺攤，養家糊口。之前甚麼都幹過，幹過很多，擺攤在家也幹了五六年，也開過飯店。一說北京放開了所以說來北京，畢竟北京人口比較多，疫情後也放開了，讓北京市民嚐嚐那個煙火氣息。」

除了各式各樣的美食，現在基本上每一個夜市都有這隻青蛙遊走的身影。他們賣的是這隻小青蛙，深受不少小朋友歡迎。疫情後內地多個省巿都重新放寬經營夜巿。這類所謂「地攤經濟」促進消費之餘亦帶動就業，好像在北京這類夜巿就如雨後春筍愈開愈多，吸引了不少人來湊熱鬧。

市民楊太說：「我不經常逛夜市就覺得離家近就出來帶帶娃，然後有甚麼想吃的、好玩的、看看買賣。」

市民Liza說：「特別好的，因為這裏有吃的又玩的，也有賣東西的。」

不過這類夜市仍然有限制，開放時間只可到晚上10時，場地亦不可太近市區。場地負責人就說，希望可以再放寬多點。