六四事件｜自發維園點蠟燭會否違法？ 林定國：法律界線清晰 市民須依法

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【有線新聞】律政司司長林定國在北京向港澳辦主任夏寶龍匯報工作計劃，他不肯透露有否商討23條立法。被問到六四當日市民拿著蠟燭去維園會否違法，林定國說大家要依法行事。

星期日是六四事件34周年，維園連續第四年沒有燭光晚會。政府官員多次被問到市民自發拿燭光去維園會否違法，律政司司長林定國說法律界線很清晰，「我自己不會主動建議市民做甚麼或不做甚麼事，我唯一會建議的是，任何市民在任何時候做任何事必須依據法律來進行。其實國安法說得很清楚，有幾類事情不能做，包括煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權。」

林定國訪問北京五天期間向港澳辦主任夏寶龍匯報工作計劃，又與11個部委交流，他被問到中央有否明確提出基本法23條立法的時間表。林定國：「落實基本法23條是我們香港的憲制責任，所謂的時間表只有一個，一定是盡快完成。這次會面當然我們與各部委有就國家安全這麼重要的課題，有很多討論，但具體內容不適宜、亦恕我不能在此詳細交代。」

警方正在調查大批人取消登記器官捐贈，保安局局長鄧炳強懷疑事件可能涉及違反港區國安法，林定國說自己沒有相關個案的資訊，不宜評論。