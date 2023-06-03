盧寵茂專訪｜跨境移植器官需時才用 基本上「港器官港用」 退出捐贈登記非等同犯法

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【有線新聞】醫務衞生局局長盧寵茂說與內地的器官移植互助機制，雙方正談到清關細節，強調只會在有需要時才啟動跨境機制。至於政府降低新冠疫情的應變級別，盧寵茂說目前的策略，仍是重點保護高危群組。

政府調低疫情應變級別，由「緊急」降至「戒備」，專家顧問團亦取消了。醫務衞生局局長盧寵茂出席，本台節目《有理有得傾》時說，日後會繼續監察病毒的發展。盧寵茂：「（未來是否都會好像流感般，來處理新型冠狀病毒病？）來到這新階段，新冠疫情已經受控，我們的免疫屏障亦提高了，我們會當作一段上呼吸道感染來處理，亦不用隔離或對密切接觸者追蹤，目前的政策和策略主要在於，第一是我們針對高危的群組，保護他們。」

至於正與內地商討的器官移植互助機制，盧寵茂說商討過程十分暢順，目前正商討運送器官時過海關的細節。他重申機制會分兩層，只有在沒有香港人適合移植時，才會啟動跨境機制，「我都十分明白，可能香港人捐贈器官出來，也想首先優先幫助香港人，基本上絕對是『港器官港用』，我們在香港捐出的器官，我們會檢視整個香港輪候名單，看看有否香港病人適合，這是第一層優先。」

對於保安局局長鄧炳強說，正調查懷疑惡意取消器官捐贈登記的情況。盧寵茂強調調查是針對造謠的人，「你的問題是退出了或我沒有登記便退出，便會刑事調查犯了法，這是錯誤的，我不希望這信息再出現。警方會做調查，有否證據他是故意造謠作假？還是不知道（是否有登記）？這是很大的分別。」他說由去年底至今，多了五千多人加入捐贈名冊，扣除退出的人數，仍有超過2,200多人的正增長，反映市民仍支持器官捐贈。