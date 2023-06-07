港鐵宋皇臺站緊急出口沉降20毫米 啟德發展區公屋地盤停打樁 視察後指結構安全

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【有線新聞】啟德房委會地盤打樁期間，港鐵宋皇臺站監測點錄得20毫米沉降，即時叫停打樁。港鐵說鐵路安全不受影響，要求復工前提供方案，減低沉降幅度。

觸發沉降的懷疑是啟德啟欣苑隔壁這個房委會地盤，星期一打樁期間，附近的宋皇臺站一個緊急出口的監測點錄得20毫米沉降，達到預設停工標準，30米範圍內的打樁工程都要叫停。

房屋局​轄下獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵已派員視察緊急出口，確認結構安全，沉降亦沒影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

房委會正制訂緩解措施及合適施工方法，房屋局說接獲復工方案後，如果房委會建議調整暫停監測指標，獨立審查組會在諮詢港鐵及其他政府部門的意見後嚴格審批，並向公眾公布決定。

港鐵已要求項目負責人提供方案，減低工程帶來的沉降幅度，會在確保鐵路設施和營運安全不受後續工程影響後，才考慮讓承辦商復工。

運輸及物流局局長林世雄說，港鐵及機電工程署看過相關數據，確認鐵路安全。林世雄：「地盤復工前，相關部門包括房委會、屋宇署、機電工程署及港鐵會確保地盤實施了適當的緩解措施，以確保在復工時鐵路運作是繼續安全。」