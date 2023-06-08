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尖沙咀海防道塌樹壓毀私家車　司機不適送院　專家料根部長期受壓發霉致倒塌

  • i-Cable
  • 2023年06月08日
【有線新聞】尖沙咀海防道塌樹壓著一架私家車，35歲司機報稱胸口痛及頭暈送院。有樹木專家稱這棵是石栗，樹齡超過五十年，估計是根部長期受壓，失去養分發霉倒塌。
大樹高超過10米，向馬路倒塌，橫跨海防道兩條行車線，壓著一架私家車，車頭擋風玻璃碎裂。消防員用工具移開樹枝，又用電鋸鋸斷樹幹，當局派人用繩索固定樹幹，又拍照存檔。
現場是海防道近漢口道燈位，一棵樹下午兩時半左右突然倒塌。目擊者劉小姐：「很大聲、真的很大聲，我在這邊都聽得到，然後砰一聲就跌下來。這是馬路十字路口位置，經常都很多人行過，當時跌下來已經很多人圍觀。」
這一排樹都生長在大約兩米高過一個人的石牆上，倒塌時沒有擊中行人，直接壓向馬路。司機報稱胸口痛及頭暈，送往伊利沙伯醫院治理。
翻查倒塌的樹，未見載列在樹木登記冊，有樹木專家就說這棵是石栗，估計樹齡超過50年，相信因為根部長期受壓失去養份，發霉枯萎。教大地理及環境科學研究講座教授詹志勇：「現在建了大平台，把大部份斜坡不單密封，還用200噸的泥石壓住它，然後平台頂部加了混凝土密封，新的水和空氣無法滲入，根被壓住後就會慢慢缺水、氧份和空氣，就會一直衰落。」他說石牆上一排樹都有倒塌風險，建議當局逐棵檢查。
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