初選案｜16名不認罪被告表證成立 林卓廷、何桂藍等13人下周一起作供

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】民主派初選案，法庭裁定全部16名不認罪被告表證成立，最快星期一進入辯方案情，林卓廷、何桂藍等13人計劃作供。

審訊來到第64日，三位國安法指定法官陳慶偉、李運騰和陳仲衡，考慮控方案情，以及辯方中段陳詞後，裁定不認罪的全部16名被告表證成立，需要答辯，稍後會書面解釋原因。

表證成立，意味之後的審訊輪到辯方開啟案情，可傳召被告或者辯方證人作供，再接受控方盤問。法官在庭上詢問各被告作供意向，16名受審被告，有13個計劃作供，包括黃碧雲、林卓廷、何桂藍等，當中梁國雄、鄭達鴻、施德來和李予信或會另外傳召多一名證人，彭卓棋和李予信也會另外呈交文件作證。剩餘3名被告，除了吳政亨未確定意向，楊雪盈和余慧明都表明不會作供。

過去六十多日審訊，不時都有被告因醫療需要，或者法官有案在身等原因，只開半日庭，或者暫停聆訊一日，中間因雙方要準備陳詞，爭議控方可否引用「共謀者原則」而休庭兩星期，法官也曾嚴厲斥責控方，盤問證人的時間超出預期。綜合各辯方團隊在庭上的說法，三名法官預計需要39日才完成所有辯方案情，意味案件審期由原先估計的90日，增加到過百日，之後也要另定日子作結案陳詞和裁決。