醫療券｜擬准夫妻共用 議員憂免證明已婚或濫用 李夏茵：會監管不尋常情況

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【有線新聞】醫療券將容許夫婦共用，長者只需要在首次求診時申報一次婚姻狀況，毋須出示結婚證明就可以互用，有議員擔心出現濫用。

醫療券下個月起容許夫婦共用，初步構思雙方只需要在任何醫療醫構登記一次，就可以將戶口連結。

楊永杰（九龍中）：「申報婚姻狀況是否一定需要結婚證明書，有些長者可能過去未必一定有結婚證書。」署理醫務衞生局局長李夏茵：「長者只要申報即可，毋須出示文件真的已婚。」

選委會界別陳凱欣：「有否預防機制，即可能他不記得，或者可能有人用他身份證登記了幾次，都要有一個預防濫用情況。」

張宇人：「登記了幾個老婆？」

李夏茵：「每次長者看醫生，如果用配偶的錢，要出示配偶的身份證副本，這是第一。第二，每次用完有短訊發送予使用者及其配偶。第三，在衞生署背後有數據檢視，尤其是不尋常情況，例如一個長者一年登記兩、三次，即不可以有幾個（老婆）。」

張宇人：「即你另外告他，不可以登記幾個、重婚。」

李夏茵：「現時婚姻制度只可登記一個 ，一年不可以換很多次，這些不尋常都會監管 。」

醫療券目前在內地只可於港大深圳醫院使用，李夏茵說會物色更多合適的內地醫院，但強調必須是港式管理，符合規管要求。