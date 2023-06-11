黃鴨訪港｜其中一隻運往維修 有市民仍專程到維港「打卡」：一隻也好過沒有

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【有線新聞】在維港展出的兩隻黃色巨型橡皮鴨，其中一隻因天氣熱鴨皮繃緊，遭放氣吊走，只剩下一隻，仍然吸引很多人趁周日來觀賞。原本一雙一對，計劃探望香港人兩星期，現在形單隻影，寂寞地在維港展出。附近有黃色浮標，提醒船隻不要靠得太近。

市民、遊客趁周日來看鴨。Hannah：「十分開心啊！（知道橡皮鴨只剩一隻覺得如何？）都是十分開心。（見到你今日帶同小鴨，為甚麼呢？）因為給它見見小鴨。（你與大、小鴨是否拍了照？）拍了。」梁生、梁太：「第一次看一隻，第二次看多一隻，都可以的，等它第二隻再出現便會來看。（想不想它快點回來？）十分想，寶寶不停指著說Rubber duck、Rubber duck。」

有市民感到少許失望。林小姐：「我還跟朋友說會跑過來看兩隻小鴨，他說只剩一隻，不過我不知道。（知道消息後心情如何？有否失望？）少許吧，始終一隻也好過沒有。」譚小姐：「還是很可愛，但是有一點點遺憾。感覺好像缺少了一點，但還是一枝獨秀吧！如果有兩隻，還是會帶寶寶再來。（為甚麼？）因為是一種情意結，因為我童年的文具、鉛筆，都有用到小黃鴨。」

遭「放氣」的黃鴨未知何時歸位，主辦單位早前解釋例行檢查發現鴨皮因為天氣太熱繃緊，為保安全所以要即時放氣避免破損。黃鴨凌晨已吊走，由躉船運往青衣船廠維修。