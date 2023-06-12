首四月逾1,100宗投資騙案 按年增五成、共涉資7億 有中學生失21萬

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】本港今年首四個月錄得逾1,100宗投資騙案，按年增加約五成，合共損失超過七億元，更加有中學生被騙走超過21萬。

這個投資應用程式顯示交易紀錄，連財經新聞都有，其實都是騙徒偽造的，用來營造熾熱投資氣氛，騙取受害者信任。一名80歲婆婆去年在網上放租物業時，一名訛稱在美國任職投資分析師的騙徒聯絡她，並介紹她下載虛假的應用程式，開戶口投資外匯，婆婆存款20萬元後，見到帳面賺一倍，再分27次存款890萬元，高峰期帳面利潤達5,400萬元，但當婆婆想提款時，發現戶口被凍結，半年間損失910萬元。另一名17歲學生同樣下載了虛假投資程式，短短1天內存款5次，損失21萬元。

今年首四個月，有超過1,100宗投資騙案，損失總金額達7億元，都較去年同期多五成。最大宗個案涉及一名54歲會計師，跌入網上情緣陷阱，投資外匯損失逾2,700萬元。商業罪案調查科高級督察吳振耀：「騙徒緊貼時勢，如果那個時間、那段日子流行炒賣甚麼投資產品，他們就會向受害人推介這類投資產品，因為這種方法令受害人最容易上當。投資不是如買棵菜那麽簡單，我們在很多時候見到他們損失金額可以很大。」

市民如果收到來歷不明的短訊或者超連結，不要立即點擊，可以用警方的「防騙視伏器」，或投委會的反網絡詐騙測試，核實真偽。