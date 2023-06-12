返回
按輸入鍵開始搜尋

意大利前總理貝盧斯科尼逝世　終年86歲　叱吒政壇近30年　涉足傳媒、球壇

  • i-Cable
  • 2023年06月12日
【有線新聞】意大利前總理貝盧斯科尼逝世，終年86歲。這名傳媒大亨曾三度出任總理，叱吒當地政壇近30年，有深遠影響力，但他同時受貪腐和性醜聞纏身，還一度因逃稅被禁止參政。
即使政治生涯跌宕，貝盧斯科尼多年來未有絕跡政壇，其領導的意大利力量黨2022年更以造王者姿態，同其他右翼政黨籌組政府。
這名意大利富豪90年代由商界轉跑道從政，多次登上權力高峰，他創立意大利力量黨數月，便率領右翼聯盟勝出1994年大選，並首度出任總理，但因被起訴稅務欺詐，聯合政府短短7個月後倒台。這次失敗未有擊倒貝盧斯科尼，他其後於2001與2008年再度回朝，但這位政壇不倒翁應對國家債務危機不力，2011年黯然下台，總理生涯亦告一段落。
經濟動盪是壓垮貝盧斯科尼的最後一根稻草，但他在公眾心目中的形象則因為接連官司和性醜聞消磨殆盡。貝盧斯科尼2009年被一名有精神病紀錄的男子襲擊，其血流披面的畫面甚至被製成模型成為熱門產品。連串爭議中最為矚目的，莫過於2011年被指與未成年少女發生性行為，引起全國嘩然，貝盧斯科尼一度被控嫖雛妓和濫用職權掩飾罪成，後來上訴得直。他亦涉嫌貪污、稅務欺詐等多次上庭，2012年逃稅罪成，一度被禁止擔任公職。
貝盧斯科尼二戰期間在米蘭出生，白手興家建立傳媒帝國，坐擁國內三大私營電視台，有出版報章，亦曾涉足球壇，做過AC米蘭班主。
貝盧斯科尼近年健康每況愈下，曾接受過心臟手術，又患過前列腺癌，2020年感染新型肺炎後成為醫院常客。
其他人也在看
交通警紅磡截車開兩槍　司機涉用失車運毒被捕　鍾雅倫：開槍屬迫不得已
2023年06月10日
黃大仙男持餐刀指嚇學生　消息：曾口角結怨　54歲建築工人涉藏械被捕
2023年06月09日
牛池灣女子捱斬｜消息：事主下班時遇襲、不認識兇徒　警追緝在逃中年漢
2023年06月08日
飛機墜毀亞馬遜　四童失蹤40天終獲救　官員：最年長懂雨林求生
2023年06月10日
啟德有屋苑地盤天秤下墜　擊毀兩單位玻璃
2023年06月09日
日本迴轉壽司店向舔醬油樽少年索償6700萬日圓
2023年06月09日