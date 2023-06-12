意大利前總理貝盧斯科尼逝世 終年86歲 叱吒政壇近30年 涉足傳媒、球壇

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【有線新聞】意大利前總理貝盧斯科尼逝世，終年86歲。這名傳媒大亨曾三度出任總理，叱吒當地政壇近30年，有深遠影響力，但他同時受貪腐和性醜聞纏身，還一度因逃稅被禁止參政。

即使政治生涯跌宕，貝盧斯科尼多年來未有絕跡政壇，其領導的意大利力量黨2022年更以造王者姿態，同其他右翼政黨籌組政府。

這名意大利富豪90年代由商界轉跑道從政，多次登上權力高峰，他創立意大利力量黨數月，便率領右翼聯盟勝出1994年大選，並首度出任總理，但因被起訴稅務欺詐，聯合政府短短7個月後倒台。這次失敗未有擊倒貝盧斯科尼，他其後於2001與2008年再度回朝，但這位政壇不倒翁應對國家債務危機不力，2011年黯然下台，總理生涯亦告一段落。

經濟動盪是壓垮貝盧斯科尼的最後一根稻草，但他在公眾心目中的形象則因為接連官司和性醜聞消磨殆盡。貝盧斯科尼2009年被一名有精神病紀錄的男子襲擊，其血流披面的畫面甚至被製成模型成為熱門產品。連串爭議中最為矚目的，莫過於2011年被指與未成年少女發生性行為，引起全國嘩然，貝盧斯科尼一度被控嫖雛妓和濫用職權掩飾罪成，後來上訴得直。他亦涉嫌貪污、稅務欺詐等多次上庭，2012年逃稅罪成，一度被禁止擔任公職。

貝盧斯科尼二戰期間在米蘭出生，白手興家建立傳媒帝國，坐擁國內三大私營電視台，有出版報章，亦曾涉足球壇，做過AC米蘭班主。

貝盧斯科尼近年健康每況愈下，曾接受過心臟手術，又患過前列腺癌，2020年感染新型肺炎後成為醫院常客。