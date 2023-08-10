美國對華「禁投令」包含港澳 據報英國擬跟隨 中方：將維護國家利益

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【有線新聞】美國總統拜登簽署行政命令，限制基金投資內地敏感科技行業，涉及香港及澳門。金融時報報道，英國亦考慮跟隨。

繼去年十月對內地實施晶片出口禁令後，拜登政府再以國家安全為理由發出行政命令，限制美國私募股權基金及風險投資公司等投資內地的高新科技行業，主要涉及人工智能、量子科技以及半導體三個領域，預計明年生效。除了內地，行政命令亦將香港及澳門列為受關注的國家與地區。新的「禁投令」僅適用在新投資，不包括現有的技術投資；生物技術及能源等行業亦不受影響，涉及範圍較預期窄。

周三在新墨西哥州出席活動的拜登在行政指令中指出，美國一直支持開放投資，但關注有些投資有可能助長某些地區快速發展敏感技術的能力，繼而有可能威脅到美國的安全。彭博等外電引述美國政府高級官員指，「禁投令」不是要阻止資金流入內地，亦不會限制被動投資。

英國金融時報報道，當地有可能跟隨美國做法，考慮是否限制對華科技投資；並引述英國政府指，將密切評估某些投資的潛在安全風險。

國家商務部表示美國的限制措施，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則。中國駐美大使館就表示對美國限制措施感到非常失望，將維護國家利益。