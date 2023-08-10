國安處拘捕葉寶琳等10人 涉串謀612基金接受海外捐款、支援流亡人士

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【有線新聞】警方國安處拘捕10人，涉嫌串謀「612人道支援基金」接受不同海外組織捐款，支援流亡海外的人或資助推動制裁香港的組織。

其中一名被捕人是天主教正義和平委員會前幹事、「612基金」前職員葉寶琳，由警方帶離油麻地的搜查點；其餘被捕四男五女26歲至43歲，據了解包括「馬寶寶社區農場」前成員卓佳佳，都是「612基金」前職員。消息又指部分被捕人是組織「國難忠醫」的成員，曾公開承認接受「612基金」資助、參與多次遊行活動。

警方國安處根據法庭手令搜查了他們的住所及辦公地方，檢獲文件及電子通訊工具，指他們涉嫌串謀「612基金」接受不同海外組織捐款，支援逃亡海外的人或資助推動制裁香港的組織；他們涉嫌違反國安法第29條，串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全及煽動暴動。警方行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

「612基金」2019年成立，為反修例事件中的傷者或被捕者提供醫療、法律、心理輔導等支援，前年8月宣布停運，基金信託人陳日君、吳靄儀等去年被警方國安處以涉嫌串謀勾結外國勢力拘捕，現正保釋候查。他們亦曾經被控違反《社團條例》，沒在指明時限內為基金註冊，罪名成立。