網上湧現AI投資廣告 跟巴菲特、沈大師學炒股？ 記者放蛇揭「唱高散貨」騙局

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【有線新聞】近年網上出現不少假扮新聞的投資廣告，我們透過這些廣告加入群組，有「著名股評人」推介股票。警方提醒可能是「唱高散貨」騙局。

這個叫「AI資深顧問」的專頁，將新聞報道改圖說用ChatGPT選股可以有五倍回報，在Facebook刊登75個廣告，點擊進去不是「新聞」而是講股群組，每日有「師傅」開班授課。

曹師傅：「各大投資銀行都是用AI智能系統進行買賣。」聲稱結合AI分析推介股票再由AI講到易經占卜。「遵循正道、獲取吉利、上上卦，華哥可以改變你們的運勢，財運越來越旺。」

「師傅」邊說邊派利是，又叫大家買入股票後將截圖發到群組說方便統計。同一時間群組內，有人聲稱是財經主播，引薦我們予「沈大師」。

陳洛鈞：「當然不是我，一來便有長輩圖。他們在我的IG社交媒體上取得相片。」股評人沈振盈：「不是我，是假的。有人假冒表示你紅，這些紅真的不想要，始終會有人中招。」

聲稱是「沈大師」的人推介一隻上市一個星期的細價股，建議買入25萬股，以當時價位計算要20多萬元。他不斷強調要截圖統計，警方說是典型的「唱高散貨」手法。

商業罪案調查科高級督察張文瀚：「騙徒選定一些股價較低或流通量較低的股票，然後用低價買入股票利用人為因素操控股票令股價上升。騙徒拋售股票予其他投資者，然後股票股價會急劇下降，其他投資者就會蒙受損失。」

股票在兩星期內不斷下試低位，最多跌超過3毫，股價跌幅高達三成，若按推介投資25萬，股帳面損失7萬多元。

正版沈大師沈振盈亦曾經有粉絲受騙，「最慘重的損失約600萬元。他說有你的相片你給予的意見，我說不是，這是假的。」

今年首5個月警方收到超過1,600宗投資騙案，損失金額近10億元、拘捕25人。

證監會指經過深入調查多宗涉嫌「唱高散貨」的個案，至今檢控超過30人，包括多個集團的骨幹成員，會繼續與其他執法機構合作打擊市場失當行為。