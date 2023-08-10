政府倡修例禁揚聲器叫賣、滋擾將罰款 檔販：不應一刀切 環保署：針對重覆錄音

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】政府提出修例禁止公眾地方用揚聲器叫賣，又建議引入定額罰款，發出噪音滋擾可罰一萬元。環保署說是針對錄音機式的重複滋擾，有檔販認為應該分時段，不宜「一刀切」。

日後招徠生意，可能不止不可以播放預錄聲帶，就連真人用揚聲器也不可。檔販Tina：「你說一天到晚都不可以大聲說話，你又是否聽到？『小姐，一元一個，十元十一個。』你又是否聽到？有時街上都十分嘈吵，有車聲、人聲。」檔販關先生：「這些都是正當生意，可能真的是大聲了一點，政府可以叫他們控制一下揚聲器的聲浪。」

環保署說用揚聲器叫賣對附近居民造成滋擾，問題由2017年起愈來愈嚴重，投訴數字逐年倍增，荃灣、深水埗及元朗是當中的黑點，屢勸不止。環保署首席環境保護主任李志坤：「我們已用盡我們在噪音管制條例中的賦予的權力，除了檢控相關店舖違規事項，我們亦用了條例檢控相關董事，同一間店舖同時不斷犯法，我們是可控告董事，我們連個董事亦已控告過。」

文件建議引入定額罰款，執法人員可即時發出一萬元告票，環保署說是針對短期租戶執法難的問題。李志坤：「我們現時的做法是傳票，要出傳票便要蒐證，我的同事到現場找到所有證據，例如知道何人是店主的資料後，我們還要向法庭申請傳票，很多時都要兩至三個月，在這程序下有些短期租約（店主）已找不到他們。」

不過如果舖頭是在商場用揚聲器叫賣又或者大聲播放歌曲，環保署說不算違規，他們只是受現有噪音條例規管，不過如果歌曲中帶有宣傳、叫賣元素就是灰色地帶，會在諮詢文件中收集市民的意見，諮詢期至10月8日，目標2025年初實施。