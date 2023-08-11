環保署擬禁餐廳櫥窗播飲食節目介紹 稱屬叫賣 工展會等非公眾地方不受限

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【有線新聞】政府計劃修例禁止公眾地方用揚聲器叫賣，環保署解釋，工展會等收費入場的處所並非公眾地方、不受修例所限，又指即使商戶播放影片，如果內容與商品有關都屬於叫賣。

未來在公眾地方用揚聲器叫賣可能被禁止，有議員關注細節，包括「公眾地方」的定義，環保署說，如果有關場所入場要收費，便不屬於公眾地方。環保署評估及噪音組首席環境保護主任李志坤：「工展會要買門票入場 ，所以在定義上不是公眾地方，但設計場地時，要避免參展商揚聲器，影響周邊公眾地方。」批發及零售界（自由黨）邵家輝：「我舉一個例子，花市不收錢，算不算公眾地方？幾十人圍在一起，一個人如何介紹？難道逐個介紹？」

至於何謂叫賣，要視乎內容是甚麼，署方說即使餐廳只是在門口播飲食節目，如果與商品有關都屬叫賣。在私人地方大聲播放又如何？有議員認為要視乎目的。葛珮帆：「我覺得都是常識， 如果你的咪高峰面向街道，顯然而見是想行人聽到，目的吸引人購買商品、進入商舖，如果在店內大聲播放，連出面都行人都覺得被滋擾，是不正常。」

環保署希望在2025年初實施新措施，強調會設立寬限期，事前亦會教育商戶，細節稍後會提交到立法會。