印傭招聘費｜孫玉菡重申收費架構不變 僱傭中心質疑「招聘費」定義不一 要求具體說明

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【有線新聞】印傭來港招聘費風波，印尼領事館澄清印傭來港工作及收費安排照舊，勞工及福利局局長孫玉菡亦重申收費架構不變。有僱傭中心指問題仍未解決，因為政府始終沒具體說明「招聘費」由誰支付。

聘請印傭約5,000元的當地招聘費繼續由印傭支付，抑或改由僱主承擔，官方與印尼中介各自表述。勞工及福利局局長孫玉菡與印尼署理總領事會面，確認僱主毋須承擔招聘費後，有僱傭中心反駁領事館不代表印尼當局的決策，孫玉菡重申收費政策以官方為準。

孫玉菡：「印傭收費架構沒變過，另外有任何關於印傭收費的政策是一定要政府對政府的層面討論。你們不可以由一個中介機構出來單方面宣布，而這個宣布令大家有誤解，以為是代表印尼政府的立場。」

不過，協助印尼人力仲介公會來港公布招聘費將轉嫁僱主的僱傭中心，認為兩地對「招聘費」的定義有分歧，要求政府再澄清。僱傭中心負責人伍斯傑：「孫局長由此至終沒談及這5,000元，就業服務費只包括機票保險、驗身、飛抵香港的旅費。這個是招聘費，現在說的這4,000、5,000元，是外傭因應印尼外傭人力資源中心協助她配置僱主，而收外傭的服務費，他們不是慈善機構。」

印尼駐港總領事館回覆本台查詢，說印傭來港工作及收費的規定維持不變，又指安排印傭來港是兩地政府事務，雙方會透過官方渠道聯繫，會考慮印傭的需要及平衡各持份者的利益。