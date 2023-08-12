何永賢專訪｜油塘新盤開價創七年新低 稱屬發展商策略 指公屋輪候時間仍有上落

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

【有線新聞】油塘有新盤平均呎價不足1.5萬元，房屋局局長何永賢在本台節目《有理有得傾》指，是個別發展商的銷售手法，整體樓市仍然觀望，她又說公屋輪候時間在簡約公屋落成前仍有反覆。

新盤票王長實「親海駅」平均呎價不足15,000元，創七年來市區新盤最低。市場討論樓市前景，房屋局局長何永賢在本台節目《有理有得傾》說，這是個別發展商策略，整體樓市仍要觀望。房屋局局長何永賢：「以往賣居屋超額認購27倍，相信個別發展商看到有實在的購買力，用這樣的價錢，與我們居屋相類似去銷售它的樓盤，各自樓盤有其背景，當時補的地價、樓盤身處位置，它的銷售策略是否做到購買氣氛？我們正在觀察整體樓市情況。」

對於發展商一再要求撤辣，何永賢重申要留意多項因素。何永賢：「整個經濟環境也存在變動，利息上升、是否仍會再加？這些當然會影響大家入巿的意欲，是趨向較審慎，但如我們看看負擔力，400多萬的樓價為例，每月的供款，究竟現時的負擔力，是把家庭收入的中位數拿多少出來，其實仍在73%。」

至於公屋一般申請輪候時間，第一季由5.6年減至5.3年，在第二季維持，何永賢解釋因為，新界3個大型屋邨落成，消化了相當多的輪候人數，但數字會有波動。何永賢：「當有巿區盤推出時，反而輪候時間好像會上升，因為反映了當時吸納的人等了多久，輪候時間我也說會有『上上落落』的，但我們的信心是，持續加大建屋量，26/27年完成所有簡約公屋，有三萬個單位，大勢一定是向下。」她說一人長者申請輪候時間，連續四季維持3.9年，與六成申請排市區公屋有關。