油塘「親海駅」低市價推盤 大批買家排隊揀樓：唔驚樓價再跌 代理：為淡市「沖喜」

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【有線新聞】樓市淡靜期間，有發展商以低市價推盤，油塘新盤平均呎價少於1.5萬元，認購數字更破紀錄超額59倍，吸引大批買家選購。

早上9時紅磡一帶大排長龍，商場、隧道、天橋全都是盼望低價「上車」的買家，由售樓處一直排到港鐵站。現場人龍已由商場經天橋排到紅磡站內，準買家多數以年輕人為主，亦有一家大小準備好到售樓處選樓。

準買家陳先生：「想買樓給妻子住，不擔心樓價之後再跌，我對香港很有信心。」

準買家劉小姐：「覺得環境不錯、價錢又合心意，覺得未來發展不錯，買給子女『上車』，無論幾多房單位都會買。」

這天開售的油塘新盤「親海駅」以平均呎價14,868元推出，最低290萬元就能入場，比同區其他樓盤折讓兩成，相當於7年前的樓價。發展商長實指會以市價或低市價賣樓促進銷售，長實執行董事趙國雄：「很高興能幫助想置業的市民，希望市民接受到我們的心意，但最後買與不買是市民自己的決定。」

首輪銷售第II期全數626伙收到3.8萬份認購申請，超額59倍，是有紀錄以來收票最多的新盤。代理估計有望為淡市帶來生機，有「沖喜」作用，中原地產亞太區副主席陳永傑：「我認為會帶動整個8月的置業潮或客人看樓盤的欲望，證明香港人不是沒有資金買樓，只是沒有信心。」