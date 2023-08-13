陳茂波指內地旅客購物為主要目的比例跌 短期需將香港夜市「搞活搞旺」

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【有線新聞】政府修訂全年經濟增長預測介乎4%至5%，財政司司長陳茂波說下半年本港旅遊業復蘇有加快趨勢，私人消費亦穩步增長。

暑假旅遊旺季，不少街道景點多了遊客。財政司司長陳茂波在網誌說踏入下半年，本港旅遊業復蘇有加快趨勢，七月訪港旅客約360萬人次，即平均每日約有11.6萬名旅客訪港，按月升逾三成，八月首十天日均訪港旅客已超過13萬；其中內地客量恢復至疫情前約七成，泰國遊客超過九成，菲律賓遊客更超過疫情前水平；預計訪港旅遊業仍是下半年經濟主要增長動力之一。

私人消費也穩步增長，經季節性調整後，第二季私人消費開支較第一季增加3.9%，零售和餐飲業表現也分別回復到2018年同期逾八成半和九成半。反映即使外圍環境不明朗，利息上升、資產價格受壓，在消費券等政策支持下，本地私人消費仍有增長。

陳茂波說疫情後內地客消費習慣改變，以購物作為主要來港目的的比例下降，改為參與文化、藝術和展覽活動或者觀賞大型演唱會等，政府短期內要與業界合力，把香港夜市「搞活搞旺」。

他又批評美國近年以各種藉口和手段，企圖遏制中國創科發展，無理霸道的打壓只會令政府發展創科的決心更加堅定；中長遠而言，政府會將創科發展成推動本港經濟高質量發展的重要引擎，為香港發展增添動能。