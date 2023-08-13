郵輪停泊啟德碼頭 的士不足旅客需等車 旅客指巴士站指示不清晰

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【有線新聞】再有郵輪抵港，停泊啟德郵輪碼頭，加強碼頭交通配套後，旅客不論乘巴士或的士都方便了，但仍有旅客希望改善指示牌，可更容易找到合適的交通工具。

最高載客量達1,800多人的郵輪名勝世界壹號靠岸，旅客陸續步出碼頭。政府推動加上石油氣贈券，入碼頭接客的的士明顯增加，有三十多架排隊，有工作人員在站頭協助乘客，整體流程大致暢順。本地旅客盧女士：「應該不用等這麼久了我相信，因為多了很多車，以前的士很少入來，想搭也沒有，現在方便很多。」本地旅客：「挺好，人多的時候當然要排比較久，又不是經常多人，別人很難安排的，不能怪他們。」

遊客陸續落船，入碼頭的的士最終仍不能完全消化，後期變成「人等車」。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮：「的士其實我們沒有見到超過15個人在等的士，反而大部分時間是的士等人，所以我覺得很理想。不過的士其實不是唯一的交通工具，可能是最明顯，很多人喜歡訪問的，不過其實大多數人都是坐其他交通工具，巴士、小巴等。」

的士以外，碼頭有免費穿梭巴士及新增的巴士路線疏導人流，全部資訊都張貼在出口位置，這位先生看完仍然一頭霧水。台灣旅客薛先生：「我們現在要坐公車，公車站的站牌好像不是很明顯，像我們要找22R，我們要看不知道是左邊還是右邊，公車的標示可能還不夠明顯。」他希望碼頭可以加設大型指示牌，方便外地旅客。

政府指已經要求碼頭營運商與郵輪公司加強溝通，如果太多人等車，應該通知郵輪暫時先別讓乘客下船。