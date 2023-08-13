返回
按輸入鍵開始搜尋

郵輪停泊啟德碼頭　的士不足旅客需等車　旅客指巴士站指示不清晰

  • i-Cable
  • 2023年08月13日
【有線新聞】再有郵輪抵港，停泊啟德郵輪碼頭，加強碼頭交通配套後，旅客不論乘巴士或的士都方便了，但仍有旅客希望改善指示牌，可更容易找到合適的交通工具。
最高載客量達1,800多人的郵輪名勝世界壹號靠岸，旅客陸續步出碼頭。政府推動加上石油氣贈券，入碼頭接客的的士明顯增加，有三十多架排隊，有工作人員在站頭協助乘客，整體流程大致暢順。本地旅客盧女士：「應該不用等這麼久了我相信，因為多了很多車，以前的士很少入來，想搭也沒有，現在方便很多。」本地旅客：「挺好，人多的時候當然要排比較久，又不是經常多人，別人很難安排的，不能怪他們。」
遊客陸續落船，入碼頭的的士最終仍不能完全消化，後期變成「人等車」。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮：「的士其實我們沒有見到超過15個人在等的士，反而大部分時間是的士等人，所以我覺得很理想。不過的士其實不是唯一的交通工具，可能是最明顯，很多人喜歡訪問的，不過其實大多數人都是坐其他交通工具，巴士、小巴等。」
的士以外，碼頭有免費穿梭巴士及新增的巴士路線疏導人流，全部資訊都張貼在出口位置，這位先生看完仍然一頭霧水。台灣旅客薛先生：「我們現在要坐公車，公車站的站牌好像不是很明顯，像我們要找22R，我們要看不知道是左邊還是右邊，公車的標示可能還不夠明顯。」他希望碼頭可以加設大型指示牌，方便外地旅客。
政府指已經要求碼頭營運商與郵輪公司加強溝通，如果太多人等車，應該通知郵輪暫時先別讓乘客下船。
其他人也在看
一家四口日本公園捉蟬　裝滿水樽帶走煎熟食用　稱「炸著特別香」
2023年08月11日
剛滿18歲偷買電單車　河南青年瞞父母半價賣樓　「法官：他只是個孩子」掀爭議
2023年08月10日
廉署調查中大醫學中心　疑職員貪污、挪用公款　據悉中心負責人為段崇智妻子
2023年08月11日
疑不滿同胞不用國貨　中年婦大鬧蘋果砸iPhone　朗誦《滿江紅》斥果迷「漢奸」
2023年08月11日
全球首個陸上商用小型核反應堆　「玲龍一號」於海南成功安裝
2023年08月11日
官校教師招聘准在學大學生申請　欠教育證書者可先入職後補讀
2023年08月11日