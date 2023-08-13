印傭招聘費｜印尼移工保護局長見在港印傭 擬下月晤港官商討收費 勞福局：未收邀請

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【有線新聞】印尼移工保護局局長與印傭見面，機構秘書長說計劃下月正式來港，約見特區政府官員商討印傭收費。

印尼移工保護局局長和秘書長，在荔枝角公園與在港印傭交談，了解她們的情況，不少印傭與他自拍。印尼人力仲介公會早前稱，當地政府計劃落實執行「印傭零收費」措施，要求僱主自行承擔原本由印傭自付的費用，包括5,000元招聘費、引起關注。移工保護局局長說今次是私人行程途經香港，不接受採訪。印尼移工保護局局長Benny Rhamdani：「（記者：可以回應一下招聘費問題嗎？你有授權印尼人力仲介公會召開早前記者會嗎？）我現在不回應。」

移工保護局秘書長就說，有計劃下月再正式來港，約見特區政府官員討論。印尼移工保護局秘書長Rinardi：「回國之後我們會與官員見面，先討論情況，若我們不來看，就不會知道發生甚麼事，以及傭工面對甚麼問題。下個月也有計劃，再來港與特區政府官員見面，屆時會整個代表團來港。」

特區政府曾引述印尼駐港領事說收費架構不變。移工保護局說不清楚那次會面詳情，重申今次到港不是以官方身分討論收費議題。

勞工及福利局說至今未收到印尼移工保護局的會面邀請，重申印尼不應單方面調整收費安排，又說任何變動應一視同仁，不應針對香港，特區政府會繼續與印尼駐香港總領事館保持溝通。