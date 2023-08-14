居屋2023｜11萬份申請較預期差 資助房屋小組成員稱或與樓價向下有關 申請者：機會大些

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【有線新聞】新一期居屋申請今日截止，截至上星期五，房委會收到近11萬份申請。有資助房屋小組成員說，入表意欲較預期差，可能與樓價向下有關。有入表市民希望競爭少，可以較容易抽中。

有市民趕在截止前遞交申請表。新一期居屋市區盤多，吸引力相對較高，有人就覺得反應未及預期踴躍。劉先生：「機會大些，同朋友討論都覺得申請人數較少。」黎小姐：「我覺得都是不容易，只不過比出面私樓價錢太貴，買不起，只能選擇居屋，無論如何都要嘗試。」李先生：「很難說的，（攪珠）比例很小，9,000個單位（若）都收到12萬份表，即是十分一。」

今期居屋申請門檻調整了，「白表」入息及資產限額都下調，意味合資格的人減少。

比對上一期居屋收到約25萬份申請，有房委會成員說今期令人「跌眼鏡」，相信因為近期樓市影響到入表意欲。梁文廣：「大家都預期（樓價）有向下趨勢 ，亦有新的私人數盤銷售策略，賣得相對便宜，價錢貼近居屋。他們（白表申請者）計算過，供得辛苦些，或者銀行肯批出按揭 ，寧願轉選私人市場，會造成一定程度的氣氛、心理改變。」

今期居屋六個屋苑有四個是市區盤，包括觀塘安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑以及啟德啟悅苑，連同屯門兆翠苑及元朗朗天苑，有約9,100多個單位，以市價六二折出售，售價149萬至494萬元，預計第四季攪珠，明年第一季揀樓。