靈活行｜記者實測改票程序 自助機沒打印車票功能 乘客指企位不安全

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【有線新聞】記者嘗試用「靈活行」改票，不用兩分鐘處理好、流程暢順，但要留意若到達離境大堂才用自助機改票，就不能打印車票收據。

記者購買了早上8時12分西九龍站往福田的車票，現在已8時28分，但開車後一小時內都可用新措施「靈活行」改票。入閘前去售票機可以辦理，揀選「靈活行」，掃瞄回鄉證就能改票，不如以往只限在開車前45分鐘改票及只能改一次。同日其他福田直達車都可以揀選，有30多班，時間預寬鬆一點，選擇10時20分這一班，打印行程提示收據就完成。平日人不多，假期多人乘車，可以改車票，更好時間控制。

去到離境大堂，這裡增設了八部「靈活行」自助機，預多了時間、早了到達大堂，想改乘早一班車都可以。程序差不多，先按「靈活行」，掃描回鄉證，揀選你想改早或改遲的班次就可以。要留意的是自助機沒有打印功能，要用手機拍下新車票資料，又或用紙抄下資料，自己要記住了。

港鐵過境鐵路總管張志強視察，有乘客認為目前只可改往來福田太不靈活。高鐵乘客唐女士：「改一次、兩次都不是問題，而不是只給香港來往福田，而是可以改至其他線，例如我去天津突然我要改動，夜晚開完會後才可以（乘車）。」

來往西九龍站和福田二等座即日起增設企位，這個車廂標示有12個企位。車廂沒有增設扶手，要站在座位旁邊，這個車廂沒有企位都會標明。高鐵乘客陳先生：「（有企位）應該會較方便，可能人多時、星期六、日的時候就用到。」高鐵乘客莊先生：「站在這裏很不安全，通道那麼窄，然後有人會行過，不是那麼好。」雖然沒有預留座位，但如果在車廂見到空位都可以坐，因為可能有乘客來不及上車或退票。機電署人員及港鐵在車廂內視察運作。

來到福田站自助售票處都可以用「靈活行」改票，全自助，未見有職員協助。不過不用擔心，介面與香港的自助機差不多。