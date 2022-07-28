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2022年07月28日
港聞
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動漫展明開鑼 衣著指引勿露腿勿露胸 有Coser稱不會跟從：還原不到角色
【有線新聞】一連五日的動漫展明日在會展開鑼，有角色扮演者說不會跟隨大會的衣著指引。
參展攤位超過500個，每日早上10時至晚上9時開放，票價40元、網上虛擬NFT門票150元。
大會說出席活動的人有「一家大小」，建議角色表演者腿部露出太多時要穿絲襪，不要穿露出胸部下側的服裝等。
有表演者說動漫節舉辦多年，不明白為何今年才有這些指引，又說不會跟隨。Rachel：「始終還原不到那個角色，很多女性動漫角色穿着較性感，當然視乎那個女生的意願。如果認為穿較少衣服沒問題，我認為可以不用太理會指引。」Eilia：「穿打底絲襪在夏天出席活動，角色扮演者感到辛苦，有些人可能說無所適從，不知如何修改衣服。」
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